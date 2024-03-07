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Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destek paketi üzerinde çalışmalar sürüyor. Meclis'in nisan ayında mesaisine başlamasının ardından emeklilere öncelik vermesi bekleniyor. Emeklilere verilecek destekler arasında kira, enerji, tatil ve finans desteği bulunuyor.

Haber Giriş : 07 Mart 2024 21:38, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 21:42
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Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık

Ahaber'de yer alan habere göre; Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destek paketi üzerinde çalışmalar sürüyor. Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından Meclis yeniden mesaiye başlayacak. 2 Nisan 2024 Salı gününden itibaren TBMM normal işleyişine devam edecek.

Meclis'te öncelikli konuları arasında emeklilere verilecek destekler yer alacak. Emeklilere yönelik 7 büyük destek üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor.

BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM

Emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz toplu taşıma ve belediye tesislerinde ayrıcalık gibi destekler sunulacak.

ENERJİ DESTEĞİ

Emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim yapılması üzerinde çalışılıyor.

ULAŞIM DESTEĞİ

Toplu taşıma dışındaki ulaşım araçları için de destekler verilecek. Uçak ve tren biletlerinde emeklilere ayrıcalıklar tanınacak.

KİRA YARDIMI

Büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımı da gündemde. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler devreye girecek.

FİNANS DESTEĞİ

Emeklilere banka hizmetlerinde kolaylık sağlanması için bankalarla protokoller yapılacak. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da devreye sokulacak. Ücretsiz banka hizmetleri, düşük faiz ve krediye erişimin yanı sıra promosyonların artırılması konuşulan konular arasında yer alıyor.

TATİL DESTEĞİ

Emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına sahip olacak. Turizm şirketleri ile de emeklilere özel kampanyalar sunulması için protokoller yapılacak.

REFAH PAYI

Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.

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