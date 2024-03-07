Özgür Özel adayı karıştırdı, Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da CHP'nin belediye başkan adayı yerine Saadet Partili milletvekilinin elini kaldırdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 22:50, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 23:03
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'da otobüs üzerinden vatandaşlara hitap etti. Konuşmasının sonunda CHP'nin Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci'yi tanıtmak isteyen Özel, orada bulunan Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın elini kaldırdı. Özel'i Milletvekili Kasap uyararak Eyüp Kahveci'nin elini kaldırmasını sağladı.