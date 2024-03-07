Bakan Kacır: Bu gençliği biz inanıyoruz ki kimse tutamaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Sinema binasının açılışına katılan Kacır'ı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan karşıladı. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devlet Konservatuvarı Çok Sesli Korosu, 100. Yıl Marşı Yarışması'nda eseriyle birinciliğe layık görülen Doç. Dr. İlker Kömürcü'nün eserini seslendirdi, BEÜ Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası dinleti sundu.

Kacır, açılışta yaptığı konuşmada, belediye tarafından örnek restorasyon çalışmasıyla kazandırılan mekanın Zonguldaklılara hayırlı olmasını diledi, kentin kültür sanat iklimine önemli canlılık getireceğini belirtti.

Konferans, sinema ve tiyatro salonları gibi çok amaçlı hizmet vermeye başlayacak merkezin, AK Parti'nin belediyecilikte öncü ve örnek projelerinden olduğunu anlatan Kacır, sadece altyapı hizmetleriyle yetinmediklerini, sosyal alanlarda marka işlere imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Kacır, tekrar açılışı yapılan tarihi sinemanın 62 yıl boyunca şehrin kültür-sanat alanına önemli katkılar sağladığını dile getirerek, "Fakat 11 yıl önce dönemin belediyesi tarafından maalesef kapısına kilit vurulmuştu. Şehirler hafızalarıyla yaşarlar, şehirlerin hafızalarını diri tutan da işte böylesi mekanlardır. Ne mutlu bu mekanları yeniden şehirlere, şehirlerin sakinlerine kazandıranlara." dedi.

Tüm dünyanın küresel daralmalardan, krizlerden geçtiği bugünlerde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna emin adımlarla devam ettiklerini bildiren Kacır, 2023'te ihracatın deprem felaketine rağmen Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını, ekonominin 14 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü anımsattı.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Zonguldak'ta eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, enerjiden ulaştırmaya, spora kadar toplamda 189 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını, 31 Mart'tan sonra bu hizmetlere yenilerini de ekleyerek eser ve proje siyaseti yolculuklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, İlker Kömürcü'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olduğu fotoğrafı verdi. Hacıbektaşoğlu ve Alan da Kacır'a, Zonguldak'ı simgeleyen heykel takdim etti.

- Bakan Kacır, gençlere Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı

Daha sonra kent merkezinde Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen Kacır, lise öğrencilerinin yaptığı elektrikli ve otonom araçlarının yanı sıra dron, insansız hava ve kara ile sualtı araçlarını inceledi, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Engelli öğrencilerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren Kacır, yüksek teknoloji projelerini gerçekleştiren takımların mühendislik ve teknolojik çalışmalarına genç insanların imza attığına işaret ederek, Türk gençlerinin de desteklenmeleri halinde dünyadaki rakiplerine nazaran daha başarılı olduklarını ispatladığını dile getirdi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin, savunma sanayinde bütün kritik sistemlerini yerli ve milli geliştirebilen ülke konumuna geldiğine dikkati çekerek, "İnsansız hava araçlarında Türkiye bugün dünyada bir numara. Sadece Türkiye'nin değil, 30'dan fazla ülkenin semalarını Türk SİHA'ları muhafaza ediyor. Bu muazzam kazanım ama aynı zamanda şaşırtıcı bir başarı. Çünkü biz 20. yüzyılın havacılık ülkesi değilken, 21. yüzyılın insansız hava araçlarında lider ülkesi olmayı başardık." diye konuştu.

TEKNOFEST'in İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlendiğini hatırlatan Kacır, 60 yıl önce Nuri Demirağ'ın "Gökyüzü Şenlikleri" adıyla burada festival düzenlediğini, bunu Türk gençleri havacılığı sevsin, geliştirdiği uçakları uçuracak pilotlar yetişsin, yeni modelleri geliştirecek mühendisler yetişsin diye organize ettiğini belirtti.

Kacır, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda 1941'de kurulan ve 1949'a kadar 950 çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren uçak fabrikasının "Marshall yardımları" kapsamında kapatıldığını, 1926'da ise Kayseri'de kurulan TOMTAŞ uçak fabrikasının aynı akıbeti yaşadığını kaydetti.

Havacılık sevdalısı ve uçaklar yapan Vecihi Hürkuş'un çalışmalarının da çeşitli engellemelerle akamete uğratıldığından bahseden Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte böyle bir akamete uğratılmışlıklar tarihinden bugünlere geldik. Şu son 10 senede Türk mühendisleri, bilim insanları neredeyse her yıl yeni bir havacılık platformunu gökyüzüne taşıyorlar. Bayraktar TB2, ANKA, AKSUNGUR, AKINCI, Bayraktar TB3, KIZILELMA, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, ATAK 2, GÖKBEY, ANKA 2, ANKA 3 ve nihayet iki hafta önce 5. nesil milli muharip uçak KAAN uçtu. Bunları 4 ülke yapabiliyor. Amerika, Rusya, Çin ve şimdi Türkiye. Ne oldu? Bir zihniyet devrimi yaşandı. Öğrenilmiş çaresizlikler, belki de öğretilmiş çaresizlikler artık geride kaldı."

- "Bu yolu Türkiye'nin öz evlatlarının akıl teriyle, alın teriyle yürümek istiyoruz"

Bakan Kacır, şimdi milyonlarca Türk gencinin TEKNOFEST'lerde bu alanda çalıştıklarını ve Anadolu'da gittikleri her yerde gençlerin neler yaptığına gururla şahit olduklarını dile getirerek, "Bu devrimin önünde hiç kimse duramaz. Bu gençliği biz inanıyoruz ki kimse tutamaz. Biz genç kardeşlerimizin hayallerinin, gökyüzünün sınırlarını da aşmasını istiyoruz. Türkiye biliyorsunuz, insanlı ilk uzay misyonunu da Alper Gezeravcı'yla geçen ay gerçekleştirmiş oldu. İlk Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti." dedi.

Bu projenin, gençlerin hayallerini hangi istikamete götürmek istediklerinin de göstergesi olduğunu vurgulayan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki Türkiye'de araştıran, geliştiren, hayal kuran, bilimle, teknolojiyle, inovasyonla meşgul olan herkes, gençlerimiz, bilim insanlarımız, araştırmacılarımız, bu ülkede hayallerini sınırlandıracak hiçbir şey olmadığının farkına varsınlar. Başka milletlere ait olduğu gerekçesiyle hiçbir hayali kurmaktan vazgeçmesinler. Bizim insanımız her şeyin en iyisine layık. Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren bu iddiayı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, adım adım hayata geçirilen projelerin bir günde gerçekleşmediğini, dev bir ekosistem kurulduğunun altını çizerek, "Biz istiyoruz ki tüm alanlarda Türkiye bu zihniyet devriminin neticelerini adım adım elde etsin. Türkiye'nin otomobili bunun bir örneğidir. 60 yıl öncesinin Devrim otomobili hayalini, hamdolsun devrin otomobilini yollara çıkararak gerçekleştirmiş olduk. Tabii ki gidecek çok yolumuz var. Togg'un küresel marka olması için gidecek çok yolumuz var ama biz bütün bu yolu sizlerle gitmek istiyoruz. Türkiye'nin kendi mühendisleriyle, öz evlatlarının akıl teriyle, alın teriyle yürümek istiyoruz." şeklinde konuştu.