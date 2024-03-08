MEB; Memur, Şef ve Saymanların İl İçi Yer Değiştirmelerini ertelendi

Söz konusu yazıda; "Bu kapsamda atama sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi bakımından memur, şef ve sayman ünvanlı kadrolarda görev yapan personelin il içinde yer değişikliği işlemlerinin söz konusu atama süreci tamamlanıncaya kadar gerçekleştirilmemesi" açıklamalarına yer verilerek Memur, Şef Ve Saymanların İl İçi Yer Değiştirmelerinin görevde yükselme sınavına bağlı atama işlemleri sonuçlanıncaya kadar yapılmayacağını açıkladı.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR