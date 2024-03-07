Bakan Yumaklı: İHA'sıyla SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek

Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
İftar menülerine yüzde 100 zam
İftar menülerine yüzde 100 zam
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor
0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Deprem bölgesine dev kaynak
Deprem bölgesine dev kaynak
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yumaklı: İHA'sıyla SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler de biliyoruz ki bize saldıran insanlara silahları veren eller, Türkiye'nin her zaman için güçsüz kalması işlerine gelen çevreler olmuştur. Dolayısıyla terörü kaynağında bitirmek için milli güvenliğimizi sağlamak için İHA'sıyla SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 23:29, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 23:31
Yazdır
Bakan Yumaklı: İHA'sıyla SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek

Temaslarda bulunmak üzere Karabük'e gelen Bakan Yumaklı, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Yumaklı, AK Parti olarak 22 yıllık kararlı yürüyüşlerinde her geçen gün motivasyon, heyecan ve coşkularının artığına şahit olduklarını belirterek, "Millet olarak hem birliğimize hem dirliğimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın her zaman hatırlattığı gibi 'bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya' devam edeceğiz. Bütün amacımız, bütün gayretimiz, gayemiz; vizyonumuzla ve hizmet siyasetimizle istikbalimizi inşa etmektir." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci yüzyılının son 20 yılında AK Parti hükümetleri olarak sağlıktan altyapıya, ulaşımdan eğitime, ekonomiden tarıma, sanayiye kadar birçok alanda büyük değişimler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Savunma sanayinde yaşanan gelişmelerden bahseden Yumaklı, "Bir dönem milli güvenliğimizi sağlamak adına ihtiyacımız olan bazı savunma malzemelerini almak için başvurduğumuzda bunlar bize verilmemişti, hatta en son bir ülkeden, bizler tarafından çok büyük fedakarca çalışma sonucu oluşturulmuş olan insansız hava aracının kamerasını bize vermemişlerdi ama biz onların çok daha iyisini yaptık. Bütün dünyaya şu anda o bir numara kalitede, çok üstün vasıflara sahip o kameraları artık ihraç edecek duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, geçen günlerde test uçuşu gerçekleştirilen yeni nesil savaş uçağı KAAN'ın bu alanda gelinen noktayı gözler önüne serdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Beşinci nesil savaş uçağı. Yani bütün dünyada dengeleri değiştireceği artık herkes tarafından kabul edilmiş vaziyette. En önemlisi de neden eleştirildiğini bir türlü anlamadığım, birçok gencimizin, birçok geleceğin yöneticileri, siyasetçileri, iş adamları belki de geleceğin astronotlarına ilham kaynağı olacak bu cesaret, bu faaliyet, bu fedakarlık çok anlamsız bir şekilde kötülenmeye çalışıldı ancak bizim bu tür şeyler umurumuzda bile değil."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim Türk insanının çok daha iyilere layık olduğunu söylediğini aktaran Yumaklı, bu sözü Türkiye'nin ilerlemesine, gelişmesine dair gecesini gündüzüne katarak çalışan bir Cumhurbaşkanı ve onun ekibi olarak benimseyerek bu yolda çalışmaya azmettiklerini kaydetti.

- "İHA'sıyla SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek"

Yumaklı, terörle mücadeleye değinerek, "Bizler de biliyoruz ki bize saldıran insanlara silahları veren eller, Türkiye'nin her zaman için güçsüz kalması işlerine gelen çevreler olmuştur. Dolayısıyla terörü kaynağında bitirmek için milli güvenliğimizi sağlamak için İHA'sıyla SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek. Bu mücadelemizde milletimiz de aynı kararlılıkta siyasette desteğini vermekte. Terör uzantılı siyasete moral ve destek verenlere kapısını kapatmış durumda." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ikinci yüzyılı için büyük yürüyüş ve inşa sürecinin başladığını her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "Belediyecilikte de gerçek belediyecilik anlayışıyla artık yeni çığırlar açmanın zamanının geldiğini hepimiz biliyoruz. AK Parti belediyeleri inşallah 31 Mart seçimlerinde gerçek belediyecilik vizyonuyla bunun startını verecek." dedi.

Memleket işinin, gönül ve vizyon işi olduğunu hep söylediklerini, "bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerini" ve bunun gereği olarak da gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun ekibi olarak mücadelelerine devam ettiklerini anlatan Yumaklı, "AK Parti Belediye Başkan adayımız Özkan Çetinkaya, Karabük'ü bilen, dinamik ve vizyoner bir kardeşim. Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı ancak bugün konuşurken o kendisini bu şekilde değil de - tamam olabilir, böyle bir şey var ama - en çok çalışan, en çok proje üreten, bulunduğu ile en çok katkı veren bir belediye başkanı olarak anılmayı hedeflediğini söyledi. Bu da hakikaten gurur verici." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Bakanlık olarak Karabük'e son 21 yılda bugünün reel değerleriyle 8,2 milyar liralık yatırım ve destek yapıldığını, tarımsal desteklerin tutarının da 10 katına çıktığını bildirdi.

Konuşmasının sonunda yarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu anımsatan Yumaklı, tüm kadınların gününü tebrik etti.

Bakan Yumaklı'ya AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya eşlik etti.

Yumaklı, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü programı ile sektör paydaşları toplantısına katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber