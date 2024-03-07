İftar menülerine yüzde 100 zam

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Restoranlar ve lokantalar iftar ve sahur menülerini hazırlıyor.

Yeni yılla birlikte restoranların girişine fiyat listesi konulması zorunlu hale getirilmişti. Bu durum iftar ve sahur menüleri için de uygulanmak zorunda.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre şubatta en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. Restoranlarda fiyat bir yılda yüzde 100'e yakın arttı.

Geçen yıl 300-400 lira arasında olan bir iftar menüsü için bu yıl 800 lira isteniyor.