Biden'dan Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes çağrısı

Öte yandan Filistin destekçisi göstericiler, konuşmasını yapmak üzere Kongre'ye gittiği sırada Biden'ın konvoyunun yolunu kesti.

Ukrayna'nın silaha ihtiyacı olduğunu söyledi, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahları sağlama konusunda Kongre'ye destek çağrısı yaptı.

ABD ordusuna, bu misyona liderlik etmesi için talimat verdiğini kaydetti.

Biden, Gazze sahilinde acil yardımlar için geçici bir rıhtım kurulacağını duyurdu.

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