Panelvan, seçim otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki seçim otobüsüne çarpan panelvandaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 07:29, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 09:17
H.B'nin kullandığı panelvan, Aydın-Denizli kara yolu Serçeköy mevkiinde yol kenarında park halinde duran seçim otobüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada panelvandaki yolcu Mustafa Yarımca olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan H.B. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.