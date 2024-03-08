İstanbul için tam saha pres başlıyor

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'nin İstanbul başta olmak üzere, CHP'nin yönettiği büyükşehirleri geri almak için yürüttüğü seçim kampanyası gün gün analiz ediliyor. Kampanyanın başından beri yapılan çalışmaların masaya yatırıldığı AK Parti'de, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışın hala başa baş gittiği tespiti yapılıyor. İstanbul'daki kararsız seçmenin oranının yüzde 15'in üzerinde olduğu, bu durumun 'Seçime olan ilgisizlikten' kaynaklandığı belirtiliyor. Kararsızların yarısının sandığa gittiğinde ideolojik olarak kendi partisine oy vermesinin beklendiğini, ancak kalan bölümünün ne yapacağının henüz tespit edilemediği dile getiriliyor.

KAMPANYA HAREKETLENECEK

AK Parti'de sahada karşılaşılan sıkıntılar, noksanlıklar veya aksaklıklar için yeni adımların atılması gündeme gelirken, özellikle Murat Kurum'un ivmesinin yükselmesi için bir anlamda "Tam saha pres" taktiğine geçileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda bütün bakanların sırayla İstanbul'daki kampanyada görevlendirileceği, milletvekillerinin de kendi hemşehri grupları ile bir araya gelmeye başladığı belirtildi.

EN BÜYÜK RAKİP EKONOMİ

İstanbul'a ilişkin gözlemler ise AK Parti'de, "Karşımıza çıkan ilk başlık emekliler. Bu kesimde de iki ayrı sıkıntı dile getiriliyor. Birincisi, aslında yüksek emekli maaşı alıp çok sıkıntısı olmayan ama yüksek prim ödemesine rağmen, en düşük emekli aylığı ile aralarındaki makasın giderek kapanmasından duyulan rahatsızlık. İkincisi ise gerçekten en düşük emekli aylığı alıp geçinemeyenler. Sahada karşılaştığımız en önemli diğer sorun genel ekonomik gidişat, hayat pahalılığı. Bir anlamda, rakibimiz İmamoğlu'ndan çok ekonomi görünüyor. Türkiye genelinde de ilk sırada ekonomi yer alıyor. Önceki seçimlerde olduğu gibi Suriyeliler artık mesele yapılmıyor. Çünkü İçişleri Bakanı tuttuğunu gönderiyor. Yeni ikamet ve çalışma izni verilmiyor. Vatandaş, bu meseleyi artık dile getirmiyor" şeklinde sıralanıyor.