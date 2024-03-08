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Bakan Şimşek, duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor

Şimşek "Bu yıl içerisinde, 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mart 2024 08:44, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 09:43
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Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem sigortasının sadece konutları içerdiğini, bunu geri kalan tüm riskleri kapsayacak şekilde 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde "zorunlu afet sigortası" olarak genişleteceklerini açıkladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Ödül Töreni'ndeki konuşmasında, depreme dayanaklı binaların tasarımlarının oluşturulmasının önemine işaret eden Şimşek "Türkiye büyük bir oranda deprem ülkesi. Depremle yaşamak dışında bir seçeneğimiz yok. Onun için de mutlaka dirençli yapıları inşa etmemiz lazım" ifadelerini kullandı. DASK bünyesindeki deprem teminat havuzuna finansal güvence sağlandığını dile getiren Şimşek "2023 itibarıyla zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı yaklaşık 11,7 milyon. Teminat tutarı ise yaklaşık 3,7 trilyon liraya ulaştı. Adı da zorunlu sigorta; ama sigortalılık durumu hala düşük. Bunun üzerine ilave adımlar atmamız gerekiyor" dedi.

TÜM RİSKLERİ KAPSAYACAK

Türkiye'nin geçen sene depreme 1,1 trilyon liranın üzerinde kaynak harcadığını bildiren Şimşek, özetle şunları söyledi:

Bölgedeki 500 bin civarındaki hasar başvurusuna yaklaşık 35 milyar lira ödeme yapıldı. Dolayısıyla biz zorunlu deprem sigortasının yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve sadece depremle sınırlı olmasın istiyoruz. 2024 için bir reform programımız var. Bu reformlardan biri de mevcut sigortanın kapsamını genişletmek. İklim krizi bir realiteyse bizim ona bir hazırlık yapmamız lazım. Yeşil dönüşüm de hazırlığın bir parçası. Bu yıl içinde, 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz. Deprem sigortasının kapsamı çok dar. Sadece binaları kapsıyor, afet sigortası ise bütün diğer riskleri de kapsamış olacak. Doğal afetlerin sıklığını artırma riskine karşı tedbir olarak, şimdi 'zorunlu afet sigortası yapacağız' diyoruz. 12. Kalkınma Planımızda bu düzenleme de yer alıyor. Ev eşyası dahil diğer bütün boyutlarıyla riskleri kapsamış olacak. Böylece ülkemizin sigortacılık oranı artmış olacak.

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