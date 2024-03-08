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Ebrar sitesinin kurucusu:Suçumun ne olduğunu anlamıyorum

Kahramanmaraş'ta deprem felaketinde yıkılan ve 58 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi A blok binasıyla ilgili dava başladı. Haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenilen sanıklar savunmalarını yaptı. 1400 kişiye mezar olan Ebrar Siteleri'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı, bu şiddette ve arka arkaya olan depremlerin tarihte görülmediğini belirtirken, "Şu anda kendi suçumun ne olduğunu anlamıyorum." diye konuştu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Mart 2024 08:53, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 08:52
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Ebrar sitesinin kurucusu:Suçumun ne olduğunu anlamıyorum

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, en çok can kaybının olduğu noktalardan biri olan Ebrar Sitesi'nin A bloğunun yıkılmasına ilişkin davada ilk duruşma görüldü.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 3 tutuklu sanık savunmalarını verdi.

Ebrar Siteleri'nin kurucusu Tevfik Tepebaşı, A Blok'un bir kooperatif tarafından yapıldığını öne sürdü. "Ben bu kooperatifin normal bir üyesiyim, benim için "asli kusurlu" denmesi mümkün değil." diye konuştu.

"KENDİ SUÇUMUN NE OLDUĞUNU ANLAMIYORUM"

Eskiden bu yana kooperatifçi olduğunu ve A Blok ile alakası olmadığını savunan Tepebaşı, şöyle konuştu:

"Ben o dönemde Başak Yapı Kooperatifi'nin yöneticisiydim. Lalezar Konut Yapı Kooperatifi'nin yöneticileri benim yakınımdır. İsraf olmasın diye kooperatifler olarak ortak bir ofis kullanıyorduk. İddianamede müşteki ifadelerine ve kişi beyanlarına bakarak müteahhit olduğum ve asli kusurlu olduğum belirtilmekte. Fakat benim kooperatife sadece üye olduğum, inşaat ruhsatında, sigortada, ticaret ve sanayi odasında ve diğer resmi evraklarda açık olarak dururken kooperatifçe yapıldığı belliyken, yasal delillere bakılmadan bana asli kusurlu denilmektedir. Bu deprem asrın depremi olarak kayıtlara geçti. Bu şiddette ve arka arkaya olan bir deprem tarihte görülmemiştir. Deprem uzmanları bu deprem için 'Hiroşima'ya atılan atom bombasının 5 katı' diyor. Ben 38 yılımı okullarda doğruyu yanlışı öğretmekle geçirdim. Şu anda kendi suçumun ne olduğunu anlamıyorum. 80 günü aşkın bir süredir cezaevindeyim ve sağlığımı kaybettim. Beraatımı istiyorum."

"BİLİRKİŞİ RAPORU EKSİK VEYA HATALI"

Sanık Atilla Öz de hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek Lalezar Konut Yapı Kooperatifi'nin kurucusu olmadığını, kendisinden önce 4-5 defa yönetim kurulunun değiştiğini ve 1995 yılında yönetim kuruluna seçildiğini dile getirdi.

Depremde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok için Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun eksik ve hatalı olduğunu savunan Öz, "Çok büyük bir deprem yaşadık. Arka arkaya olan bu depremler bilim adamlarını dahi şaşırtmıştır. Yıkıcı depremler 100 saniye kadar sürmüştür." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Doğan ise kendisinin de depremzede olduğunu, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Ebrar Sitesi A Blok'un inşaatına başlandığı 1995 tarihinde Siirt'te öğretmen olarak görev yaptığını ifade eden Doğan, "1999 yılının sonuna kadar Kahramanmaraş'a hiç gelmedim. Benim bu bina ile ilgim ve alakam yoktur." dedi.

"BİNALARIN TEMELİ SU ALIYORDU, KİMSE MÜDAHALE ETMİYORDU"

Mahkemeye müşteki olarak katılan İsmail Korkmaz da yapım aşamasına şahit olduğu Ebrar Sitesi A Blok'ta anne ve babasının hayatını kaybettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Binaların temelleri su alıyordu ve bir ay kimse müdahale etmiyordu. Ebrar Sitesi A Blok'a ilk taşınanlardanız. Site yapılmadan önce arazi patlıcan, pamuk ve marul tarlası olarak kullanılıyordu. Sanıklar 'binayı biz yapmadık' diyor ama benim gördüğüm Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz ve Mustafa Timurbanga'dır. İnşaatlarla ilgili bu isimlerle muhatap oluyorduk. Sonradan da Ahmet Doğan bunların arasına katıldı."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

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