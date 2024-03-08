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Asfalt tankerinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, asfalt tankerinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 09:24, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 09:25
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Asfalt tankerinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 SZ 571 plakalı asfalt tankeri, Kışla Mahallesi'nde refüjü aşarak yolun karşı şeridine geçti. Tanker, Mehmet Aktaş'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile, daha sonra da İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Mehmet Aktaş, Ercan Şavluk ve Sinan Kırıcı, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Aktaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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