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Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi yaklaştıkça seçim dolandırıcılığı arttı. YSK detayı dikkat çekti.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 08 Mart 2024 09:37, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 09:51
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Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...

Dolandırıcılar yeni taktik olarak YSK sayfasını kopyaladılar. 31 Mart belediye seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, dolandırıcılar da taktik değiştirdi.

MESAJ VE MAİL İLE DOLANDIRICILIK

"Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajı atan dolandırıcılar, YSK'nın sitesini kopyalayarak, gönderdikleri mesajda bulunan linke tıklanmasını talep ederek sorgulama linki gönderiyor ve virüsle bilgileri ele geçiriyor.

31 Mart seçimlerini fırsat bilen dolandırıcılar, vatandaşlara mail ve SMS yoluyla ulaşarak, partilerin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesini kullanarak bilgileri çalıyor.

"Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajı veya maili atan dolandırıcılar, "Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti" sayfasını birebir kopyaladı.

Virüslü link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılmasını isteyen dolandırıcılar, sorgulama yapmak isteyen vatandaşların adres ve telefon gibi iletişim bilgilerini çalıyor.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirterek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu açmayın" uyarısında bulundu.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor.

YSK, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini istedi.

444 YA DA 850 İLE BAŞLAYAN ARAMALARA DİKKAT

Dolandırıcılar sadece SMS ile değil aramalarla da aynı vurgunu hedefliyor. Genellikle 444 veya 850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma süreci başlatılıyor. YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini bildirdi.

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