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Brent petrolün varil fiyatı 83,52 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,52 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 10:15, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 10:10
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Brent petrolün varil fiyatı 83,52 dolar

Dün 83,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 artarak 83,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,58 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ve en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen olumlu ekonomik göstergeler etkili oldu.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin yayımladığı verilere göre, Çin'in petrol ithalatı yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

ABD'de ise Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkedeki benzin stokları geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil, distilat stokları ise 4 milyon 100 bin varil ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

Söz konusu veriler, Çin ve ABD'de talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki sunumunda, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin verdiği sinyaller de fiyat artışlarında etkili oldu.

Powell, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden uzak olmadıklarını belirterek, politika yapıcıların çok geç faiz indirimine gidilmesi durumunda oluşacak risklerin de farkında olduğunu kaydetti.

Ayrıca, Yemen'de İran destekli Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırıları da bölgedeki gemi trafiğine etki ederek petrol fiyatlarını artırıyor.

Husiler, dün ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 2 saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'de İsrail gemileri ve müttefiklerini hedef alan saldırılarına yanıt olarak Hudeyde kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Brent petrolde teknik olarak 83,64 ile 83,81 dolar aralığının direnç, 83,25 ile 83,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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