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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 9.084,18 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 10:05, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 10:00
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 9.084,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile bilişim olurken en çok kaybettiren yüzde 0,46 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kazancıyla 9.054,18 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını anımsatan analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, yurt içinde Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi ile üretici enflasyonu, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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