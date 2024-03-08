Şubatta en çok borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %9,74, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %8,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,01, Amerikan Doları %1,34, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,94, külçe altın %2,33 ve Euro %2,37 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %1,76, Amerikan Doları %2,09, DİBS %2,68, külçe altın %3,07 ve Euro %3,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,91 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,38 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,72 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,80 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BİST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %23,29, Euro %11,66 ve Amerikan Doları %10,87 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %22,26 ve DİBS %48,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %8,70 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,56, Amerikan Doları %2,26, mevduat faizi (brüt) %31,46 ve DİBS %54,23 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.