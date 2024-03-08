Kredi kartı harcamalarında yeni rekor

Kredi kartı harcamalarında rekor serisi sürüyor.

Merkez Bankası verilerine göre banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı 1 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262,6 milyar TL seviyesine yükseldi.

Kartlı harcamalarda vergi ve BES ödemeleri 9,6 milyar lira artış gösterdi. İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişler ise 15,6 milyar TL yükseldi. Top

İnternet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son 4 haftalık ortalamasının yıllık değişimi ise yüzde 139,5 artış ile yükselişe devam etti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN LİMİT UYARISI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitlerine uyarı yapmıştı. Şimşek, "Limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.