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Altının gramı 2 bin 219 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 219 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 11:14, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 11:12
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Altının gramı 2 bin 219 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 2 bin 209 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,5 primle 2 bin 219 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 720 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 120 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak 2 bin 165 dolarla yeni zirve yapan altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 160 dolardan alıcı buluyor

Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden "uzak olmadıklarını" söylemesinin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Powell'ın "güvercin" sözle yönlendirmelerinin altına olan talebi desteklediğini aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 25 ve haziranda yüzde 75'e çıktı.

Analistler, yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirerek, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 2 bin 150 ve 2 bin 130 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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