İmamoğlu'nun 'Temelini attım' dediği 3 metro hattının yapımına 2017'de başlandığı ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon programına katılıp kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

3 METRO HATTINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Katılımcılardan bir kadın izleyici, İmamoğlu'na "Temelini attığınız bir metro hattı var mı?" dedi. O anlarda sesini yükselten İmamoğlu, "Temel nasıl atılır biliyor musunuz? Sizi nasıl ikna ederim bunun için? Bakın Mahmutbey-Esenyurt örnek, Göztepe-Ataşehir örnek, Çekmeköy-Sancaktepe örnek. Bunlar sıfırdan... sıfırdan" ifadelerini kullandı.

2017 YILINDA BAŞLANMIŞ

Ancak İBB'nin sitesinde bu metro hatlarının projelerine İmamoğlu döneminden önce, 2017 yılında başlandığı bilgisi yer aldı.