Seçil Erzan'ın 'suç ortakları'yla yazışmaları ortaya çıktı

Aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen Denizbank eski müdürü Seçil Erzan'ın merkezinde olduğu 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı davasının üçüncü duruşması görülüyor.

Dava öncesi Denizbank'tan yeni hamle geldi. Banka, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin, eski futbolcu Selçuk İnan, iş insanı Mert Zeydanlı, Fatih Terim'in aile dostu Nur Erkasap ve Avukat Rezan Epözdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Bu kişilerin Seçil Erzan ile ortak hareket ettiği iddia edildi. Kişilerin hakkındaki suçlamalar ise, özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma.

FARKLI İDDİALARA YER VERİLDİ

TV100'ün haberine göre, banka avukatları ayrı ayrı hazırladıkları dilekçede bu kişiler hakkında farklı iddialara yer verdi. Banka Avukat Rezzan Epözdemir'in sahte olduğunu bildiği belgelere dayanarak vekil sıfatıyla tüketici mahkemesine başvurduğunu savundu. Dilekçede, Epözdemir'in banka aleyhine ihtiyati haciz talebinde bulunduğuna ve Selçuk İnan yönünde karar aldırdığına işaret edildi.

Örneklere yer verilen dilekçede, Avukat Epözdemir'in sahte olduğunu bildiği belgelerle hareket ettiği iddia edildi. Dilekçede bununla ilgili belgelere de yer verildi.

Fatih Terim'in aile dostu Nur Erkasap ile ilgili dilekçede ise, iş insanı Mert Zeydanlı'nın Seçil Erzan'a para vermeden önce Erkasap'ı aradığına yer verildi. Erkasapın Fatih Terim'in ailesi ile birlikte bu sistemin içinde olduklarını teyit etmesi üzerine Erzan'a 4 kez para verdiği ve bunların ikisinde Erkasap'ın da yanlarında bulunduğu senete imza attığı belirtildi.

Dilekçede Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya ödeme yapılmaması üzerine Erkasap'ın endişelendiği de iddia edildi.

İşte dilekçede yer alan Seçil Erzan'ın yazışmaları:

Seçil Erzan: Tamam haber edersin bana, hoca anlayacak aklım çıktı

Tamam haber edersin bana, hoca anlayacak aklım çıktı Nur Erkasap : Yok yok, herif çok uyanık bence, sormadığı soru kalmadı

: Yok yok, herif çok uyanık bence, sormadığı soru kalmadı Seçil Erzan: Patlatır bizi

Patlatır bizi Nur Erkasap: Büyük ihtimalle vermeyecek

Büyük ihtimalle vermeyecek Seçil Erzan: Kalmadı artık kurşunumuz sanırım

Kalmadı artık kurşunumuz sanırım Nur Erkasap: Aynen maalesef

Aynen maalesef Seçil Erzan: Saçma bir şey oldu

Saçma bir şey oldu Nur Erkasap: Ft de de iş yok

Tercüman Musa Mert Çetin ile ilgili dilekçede ise, Çetin'in Seçil Erzan tarafından kurulan sistemin banka ile ilgisi olmadığını açıkça bildiği ve bu sebeple Erzan ile şube dışında görüşmeye özen gösterdiği kaydedildi.

Erzan ve Çetin'in, Muslera'yı kurulan sisteme para vermeye ikna etmek için izlenecek yolu mesajlaşarak belirledikleri öne sürüldü. İkili arasındaki mesajlaşmalara yer verildi.