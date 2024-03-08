'Kazaya karışan sürücünün yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili süreç takip ediliyor'

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk diyoruz şüpheliye. Olaydan sonra 2-3 saat içerisinde yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Önce Mısır'a kaçtığı tespit edildi. Mısır adli makamları görüşmelerimiz devam ederken, İnterpol aracılığıyla şüphelilerin iadesi ile ilgili irtibata geçtik. Hem şüphelinin hem annesinin iadesi için ilgili belgeleri gönderdik.

O süreçte Mısır makamları şahısların ABD'ye kaçtıkları ifade ettiler. Hemen aynı süreci ABD makamlarına ulaştırdık. Hem diplomatik yollardan hem de İnterpol vasıtasıyla iadelerini talep ediyoruz. Sürecin takipçisiyiz.