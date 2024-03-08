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Öz Gıda İş Sendikası Lezita'da grev başlattı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri için greve başladı. Sendika yetkilisi İsmail Uğur, Lezita yönetiminin görüşme masasına oturmaması üzerine grevin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2024 12:40, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 12:44
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Öz Gıda İş Sendikası Lezita'da grev başlattı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçiler greve başladı.

Öz Gıda İş Sendikası Basın Sözcüsü İsmail Uğur, fabrika önünde yaptığı basın açıklamasında, Lezita'da örgütlenerek toplu iş sözleşmesi (TİS) yetkisini aldıklarını belirtti. TİS görüşmesi yetkilerine rağmen Lezita yönetiminin görüşme masasına oturmayı reddettiğini söyleyen Uğur, grevden başka çıkar yol kalmadığını kaydetti.

Uğur, grevin, işveren TİS masasına oturuncaya kadar süreceğini ifade ederek, şirket yönetiminin işçinin iradesini kırmak için yasa ve etik dışı yollara başvurduğunu savundu.

Grevle ilgili yapılan basın açıklamasında "İş istemeye gelince Avrupalıları, ücret ödemeye gelince de Afrikalıları örnek gösteren işverenler, sermayelerinin gücüyle hak bilmez, hukuk tanımaz bir hale geldiler. Şu gerçeğin altını çize çize haykırıyoruz; her bir insanın rızkını veren Allah'tır. İşverenler ancak bunun vesilesi olabilirler. Hiçbir işveren emekçinin rızkını veriyormuş gibi davranmasın. Bu kapitalist düzenin verdiği güce kimse aldanmasın. Hepimiz ölümlüyüz ve İlahi Adalet denen bir gerçek var. Çokça üretmek ve Hakça bölüşmek varken, üç kuruş daha fazla kazanmak için insanların onurlarıyla oynamayın." ifadeleri kullanıldı.

Fabrikanın önünde bulunan otopark alanında toplanan sendika üyesi işçiler, işletmenin girişine "Bu işyerinde grev var" yazılı pankart astı.

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