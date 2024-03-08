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Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı

Eskişehir'de bir anaokulunda yaşanan olay, özel okullarda öğretmenlere sunulan düşük maaşların ve sömüren çalışma koşullarının çarpıcı bir örneğini gözler önüne serdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2024 16:15, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 16:37
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Özel okullarda öğretmenlere sunulan düşük maaşlar bir öğretmenin anlatımıyla bir kez daha ortaya çıktı. İş görüşmesi sırasında kendisine her gün çalışma karşılığında 6 bin 500 TL teklif edildiğini anlatan öğretmen duruma "Çok kırgınım, üzgünüm ve öfkeliyim." ifadeleriyle tepki gösterdi.

3 AY DENEME SÜRESİ SONUNDA ASGARİ ÜCRET

Gittiği iş görüşmesiyle ilgili ayrıntıları video paylaşımıyla anlatan öğretmen kendisine 3 ay deneme süreci içinde haftanın 7 günü çalışma şartıyla 6 bin 500 TL maaş teklif edildiğini ve kabul edildiği takdirde de asgari ücretle devam edeceğini söyledi. Öğretmen, durumu şu ifadelerle paylaştı:

" Eskişehir'de özel bir anaokuluyla görüşmeye gittim. İlk 3 ay deneme süresi, saat 12 ve 16 saatleri arası hafta sonu dahil çalışma. Hafta sonu 4 farklı atölye planlamam isteniyor. Bunun karşılığında aylık 6 bin 500 TL."

"ÇOK KIRGIN VE ÖFKELİYİM"

Öğretmen, itirazı sonrası deneme süresinin 1 aya düşürüldüğünü belirterek haftanın 7 günü sürecek çalışma sonunda kabul edildiğinde ise maaşının asgari ücret düzeyinde olacağını söyledi.

Okul müdürünün, okul sitesinde velilere göstermek için sertifika almayı zorunlu tuttuğunu belirten Gazi Üniversitesi mezunu öğretmen, öğretmenlerin maruz kaldığı durum nedeniyle çok kırgın, üzgün ve öfkeli olduğunu söyledi. Mesleğin değersizleştirilmesine ve asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılmalarına tepki gösteren öğretmen, binlerce meslektaşının yaşadığı sıkıntılara tercüman oldu.

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