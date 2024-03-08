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İnci Taneleri'nden kadına yönelik şiddete tepki

'İnci Taneleri' dizisinde kadına yönelik şiddet çarpıcı bir şekilde protesto edildi. Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle hastaneye kaldırılan 'Dilber'e pavyonda çalışan arkadaşlarından destek geldi. Şiddeti protesto etmek için sahneye çıkmak istemeyen kadınlara erkekler de destek verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Mart 2024 16:08, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 16:10
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İnci Taneleri'nden kadına yönelik şiddete tepki

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri' dizisi dün akşam yedinci bölümü ile ekrana geldi.

Senaryo gereği kocasından dayak yediği için müzikholde sahne alamayan 'Dilber'i, iş arkadaşları da yalnız bırakmadı. Müzikholde çalışan kadınlar, 'Dilber'in uğradığı şiddet sonrası karşı bir duruş sergileyerek sahneye çıkmak istemediklerini patronları 'Kamuran'a söyledi. 'Kamuran'ın bu duruma tepkisiz kalması üzerine sahneye çıkarak, "Arkadaşımız Dilber, vahşice bir şiddete uğradı. Maalesef şu anda hastanede. O yüzden müsaadenizle bugün oynamak istemiyoruz. Oynayın derseniz oynarız ama biz arkadaşımıza yapılanı protesto etmek istiyoruz" dedi. Kısa süren sessizliğin ardından erkekler, 'Dilber'e uygulanan şiddete sessiz kalmayarak bu protestoya alkışlarla destek verdi.

'Kamuran' daha sonra yaraları ve acıları ile hastaneden taburcu olan 'Dilber'i aradı ve çalışmasını istedi. 'Dilber' yaralarını makyaj ile kapattı ve sahneye çıktı.

Mikail Yalçın'ın 'Bakma Bana' şarkısı ve Yılmaz Erdoğan'ın şiiri eşliğinde gelen bu sahne izleyicilerin kalbini sızlattı.

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