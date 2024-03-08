Burcu Köksal, CHP'deki DEM Parti krizi ile ilgili ilk defa konuştu

Köksal, partisinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Toplantıda gazetecilerin soruları üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı DEM Parti krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Köksal sözlerinin cımbızlandığını kaydederek, "Tüm seçim dönemlerinde partimize ve partilerimize dönük yalan, sahte iddialar ve belgeler üretmekten çekinmeyen AKP bu kez Afyonkarahisar'da bizimle ilgili 'terörle işbirliği yapıyor', 'PKK'lılara işe alacak' propagandası yapmaya başlamıştı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı vatansever memleketinde yalanlardan oluşan bu söylemle prim kazanmaya çalışanlara karşı toplu olarak cevap verdim. Seçim süreci boyunca söylediğim gibi AKP'nin yalanlarına, iftiralarına, montaj videolarına karşı söylemim nettir. Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDA Partisi ile yönetmeyeceğim. Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDAPAR Partileri yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip, biçip, cımbızlayıp, evirip çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan, bu ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır" dedi.

"Ben bu partinin bir evladıyım"

Genel Başkan Özgür Özel ile karşı karşıya geldiği gibi söylemlerin doğru olmadığını söyleyen Köksal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Genel başkanımızın söylediği gibi elbette biz Afyonkarahisar'ımızı tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz. 'Genel başkanla karşı karşıya geldi', 'yan yattı çamura battı' gibi söylemleri de kabul etmiyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olan insanların yeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkımızı kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı, vatanın birliğinin ve bölünmez bütünlüğünün korunmasının en büyük görevimiz olduğunu kabul ediyoruz. Ben bu partinin bir evladıyım, grup başkan vekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayıyım. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giderken bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan sayın genel başkanımız tarafından liderliği yapılan Milli Takım gol atınca ayağa kalkanların, filenin sultanları kazandığında gözyaşı dökenlerin oluşturduğu, Türkiye ittifakını yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuracağımızı ve büyüteceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim."