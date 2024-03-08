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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 355 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 355 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 17:03, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 17:04
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 355 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 200 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 360 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 355 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 318 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 212 milyon 334 bin 207,88 lira, işlem miktarı ise 4.079,32 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 222 milyon 177 bin 523,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, VakıfBank, Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.318.000,002.239,00
En Düşük2.200.000,002.145,00
En Yüksek2.360.000,002.260,00
Kapanış2.355.000,002.147,00
Ağırlıklı Ortalama2.259.668,962.199,84
Toplam İşlem Hacmi (TL)9.212.334.207,88
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.079,32
Toplam İşlem Adedi116

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