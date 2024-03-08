FETÖ şüphelisi saklandığı gardıropta yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 17:30, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 17:30
İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda, 2 ayrı dosyada 8 suçtan aranan R.T. saklandığı gardıropta yakalandı.
R.T'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.