MEB Görevde Yükselme Sınavı atama duyurusu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavı atama duyurusu yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2024 19:42, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 19:43
Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.
Bu kapsamda, atama başvuru duyurusu Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlandı.
Buna göre, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak olan başvurular, 29 Mart 2024 Cuma günü saat 17.00'ye kadar http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasıyla yapılacak.
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