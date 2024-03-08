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AK Parti'den, İmamoğlu'nun 'metro projelerini ben yaptım' açıklamalarına yalanlama

AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Maliki Ejder Batur, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade ettiği şekliyle 'Mahmutbey-Esenyurt, Göztepe-Ataşehir ve Çekmeköy-Sancaktepemetro hatlarını' temelinden itibaren kendisi yapıp, bitirdiğine dair maalesef doğru olmayan sözler sarf etmiştir. Bu 3 projeye de bizim dönemimizde başlanmıştır" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 19:57, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 20:03
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AK Parti'den, İmamoğlu'nun 'metro projelerini ben yaptım' açıklamalarına yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir programda metro hatlarıyla ilgili söylediği ifadelere karşılık AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması düzenlendi. Açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dr. Maliki Ejder Batur, "Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı bir televizyon programında yaptığı bir açıklama üzerine, doğruları ifade etme zaruriyeti doğduğundan dolayı bir aradayız. Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef son 5 yılda olduğu gibi yine doğruları söylemeyerek, İstanbullu hemşerilerimizi yanıltarak, siyaset yapmaya devam ediyor. Biz siyasi ahlakımız gereği Büyükşehir Belediye Başkanı'na 'siz yalancısınız' diyemeyiz. İstanbullu hemşerilerimize doğru söylemediği hususları bilgilendirerek, açıklama yapma zaruriyeti hissettiğimizi ifade etmek istiyorum. Katıldığı televizyon programında, her zaman olduğu gibi kendisine soru soran hanımefendiye aşağılayıcı bir üslupla 3 metro hattı projesinin, isimlerini de kendi ifadesiyle okuyacağım. Çünkü metro hatlarının orijinal ifadesini de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı doğru ifade edememiştir. Onun ifade ettiği şekliyle açıklamak istiyorum. 'Mahmutbey - Esenyurt, Göztepe - Ataşehir ve Çekmeköy - Sancaktepemetro hatlarını' temelinden itibaren kendisi yapıp, bitirdiğine dair maalesef doğru olmayan sözler sarf etmiştir. Bu 3 projeye de bizim dönemimizde başlanmıştır. 2014 - 2019 döneminde Büyükşehir Belediye Meclisinin bir üyesi olarak Murat Bey ile beraber AK Parti grubumuzun içinde lehte oy kullandığımız bu 3 metro hattının yapımının, finansmanıyla ilgili karar da bütün CHP grubuyla beraber Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak günümüzde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da ret oyuyla beraber bu 3 metro hattının finansmanı için onay çıkmıştır. Bizim dönemimizde başlanmıştır. Kendisi buraların temelini atmamıştır. Kendisi son 5 yıl içerisinde ulaşım adına gerek karayolu sistemi açısından, gerek raylı sistemler açısından, gerek denizyolu taşımacılığı ulaşımı açısından yine İstanbullu hemşerilerimize sıfırdan hiçbir şey sunmadığı gibi bu 3 metro hattının da yapımıyla alakalı 'temelden alıp, bitirdim' ifadesini kesinlikle doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. 13 Ekim 2017 tarihli Büyükşehir Belediyemizin meclis kararını da sizinle paylaşacağımız üzere CHP grubunun bir üyesi olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, o zamanki Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak bu kararın aleyhte oy kullanmıştır. Her zamanki üslubuyla yine kendisine soru soran hanımefendi kardeşimizi de aşağılayıcı bir üslupla da 'temel atma nedir' sorusunu da kendisine sorulan soruları, şimdiye kadar olduğu gibi karşı soru sorarak, yanıltmaya çalışarak ifade etmiştir. Algı oluşturmaya çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

"Biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nı en azından görev süresinin son 23 gününde doğruları söylemeye davet ediyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerine karşılık basın açıklaması gerçekleştirileceğini belirten Batur, "Bir inşaat mühendisi, İstanbullu hemşerisi olarak öncelikle bir metro inşaatında temel atmanın belirlenen güzergahta, teknik olarak belirlenen noktalarda, metro şaftları açılarak başladığını da kendisine cevaben vermek istiyorum. Şöyle ifade edeyim; Sancaktepe - Yenidoğan metro hattında yine dönemimizde başlayan, metro şaftlarının inşaatının yapılabilmesi için tabiri caizse temel atması olarak kabul edilebilecek olan inşaat şaftlarını hafriyat kamyonlarıyla, molozlarla doldurarak, Sancaktepe - Yenidoğan metro hattının kapatılmasını sağlamıştır. Tıpkı karayolu ulaşımında Dolmabahçe - Levazım Karayolu Tüneli'nde yaptığı gibi. Büyükşehir Belediye Başkanı, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu ve Belediye Meclisi'nin bir üyesi olduğu halde 'hayır' oyu vererek engellemeye çalıştığı o metro hatlarını bugün temelinden itibaren ben yaptım diyerek bir kez daha maalesef doğru söylememiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı bu ifadelerine 5 yıldır devam etmektedir. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı'nı en azından görev süresinin son 23 gününde doğruları söylemeye davet ediyoruz. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak bundan sonraki süreçte de doğru söylemediği her açıklama için bunları tekzip edecek şekilde basın açıklamalarımıza devam edeceğiz. Bizim AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak ona tavsiyemiz şu son 23 günde, 5 yıldır tamamen bozduğu İBB'nin kurumsal yapısını düzeltmek üzere, vatandaşlarımıza da 'telaşlanmayın' uyarısıyla beraber AK Partimizin olduğunu, bu bozulan kurumsal yapının yine AK Partimiz ve onun adayı Murat Kurum tarafından tekrar kurumsal bir yapı haline getirilerek, inşallah 1 Nisan'da itibaren kaldığımız yerden hizmete devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak doğru söylemediği her cümlenin son 23 günde tekzibini yapacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kendisi '48 kilometre metro hattı açtım' diyor, 48 kilometre metro hattının sade 8 kilometresini yaptı"

5 yıllık hizmet süresince 48 kilometre metro hattı yaptığını ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 kilometre olduğunu söyleyen Dr. Maliki Ejder Batur, "Biz yalan söylemeyi bilmiyoruz diyerek aslında bunun başlangıcını yaptı. Bu cümleden sonra yaptığı bütün açıklamaları biz rasyonel olarak ve meslek olarak mühendis olduğum için şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz de bilgiye, belgeye ve veriye dayalı ifadeler var. AK Parti siyasetine de bu yakışır. Bunu temel alarak konuşuyoruz. Kendisi '48 kilometre metro hattı açtım' diyor. Bu 48 kilometre metro hattının sade 8 kilometresini yaptı. Kümülatif olarak metro inşaatı; kaba inşaatı, elektromekanik sistemleri, sinyalizasyonuyla beraber bir bütünlük arz eder. Bu bütünlük çerçevesinde '48 kilometre açtım, temelini attım, yaptım, bitirdim' cümleleri tamamen havadadır. Bu açıklamaların yalını, gerçeğini nereden ayıracağız? Bugün benim karşıdan, buraya gelişim 2 saat 10 dakika sürdü. İnsanımız bunu gündelik hayatında yaşıyor. Ne karayolu sisteminde, ne raylı sistemlerde ne de denizyolu taşımacılığında son 5 yılda sıfırdan iş yapılmamıştır. Bizim Kadir Başkan döneminde 'Her yere metro, her yerde metro' söylemimize dahi tabiri caizse çökmüştür. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri diye onu bile revize ederek sunmuştur. İnsanımız gündelik yaşamında neyle karşılaştığını, son 5 yılda nasıl hizmet yaptığını görmektedir. Algı oluşturmaya çalışarak İstanbul'umuzun gündelik yaşamındaki gerçekleri değiştiremezsiniz. Benim 2 saat 10 dakika da karşıdan buraya geldiğim gerçeğini değiştiremez. İnsanımız bunu görüyor, görmeye devam ediyor. 23 gün sonrada 5 yılda gördüklerinin faturasını kendisine kesecektir. Büyükşehir Belediyesi gibi dünya çapında kurumsal bir yapıya sahip olan kurumumuzu ne hale getirdiğini görüyoruz. Ama tekrar ediyorum AK Partimiz var. Hiçbir İstanbullu hemşerimiz telaşlanmasın. Bir noktadan bir noktaya daha hızlı ve daha konforlu bir ulaşım için bozulan bu kurumsal yapıyı da değiştirmek, güzelleştirmek, onarmak ve geçtiğimiz 5 yıldaki eksiklikleri de gidermek üzere Murat Kurum gibi de adayımız var. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren geçtiğimiz 5 yılın sıkıntılarını giderecek şekilde önümüzdeki 5 yılda güzel bir hizmet dönemimiz olacak" diye konuştu.

"Seçilen bir Belediye Başkanı'na 'yalancısın' demek istemiyoruz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilginç bir özelliğinin olduğunu aktaran Batur, "Birkaç örnekle de ifade etmek istiyorum. Bahsettiğiniz örnekte olduğu gibi önce hayır verip sonra başlangıcını yapıyormuş gibi yapmak. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak bir dönem 'mış gibi yapmak', 'yapıyormuş gibi davranmak' özelliğini de bundan 3 sene evvel net bir şekilde ortaya koymuştuk. Bunu yapmaya devam ediyor. 70 dakikalık süreyi, 5 dakikaya indirecek olan ve 2019'da 200 milyon lira masraf ederek bir karayolu tünelinin açılmasını neredeyse tamamladığımız Dolmabahçe - Levazım hattını kameraların gözü önünde, insanların gözünün içine baka baka 'günde 40-50 bin araç geçecek diye ne diye yatırım yapayım' deyip, iptal ettiği projeyi 3 sene sonra açılan tünelde birtakım kaymaların olması ve bununla beraber bir kamu zararının olmasına rağmen 3-4 ay evvel tekrar başlıyormuş gibi yaptı. Aslında bu onun bir tür İstanbul'u yönetme veya yönetememe örneğine net bir örnektir. Sürücüsüz metro olarak açmış olduğu, bizim dönemimizde başlayan ve o süreç içerisinde duraklardan iki tanesini açtığı metro hattında hala yürüyen merdivenlerin indiği şaftlar iskelet halinde duruyor. Açmış olmak için yaptı. Tıpkı Dolmabahçe - Levazım tünelinde olduğu gibi. Göz boyama, algı operasyonları ve AK Parti siyasi anlayışından dolayı imtina ediyorum, seçilen bir Belediye Başkanı'na 'yalancısın' demek istemiyoruz ama net bir şekilde 'doğru' söylemediğini ifade etmek istiyoruz. Görev süresine son 23 gün kala bari en azından bu süre zarfında, kendisine 2019 yılında oy veren insanların hukuku adına doğru söylemeye davet ediyorum. Söyleyeceği her bir eğri, yanlış, doğru olmayan ifade için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak daha önce yaptığımız üzere tekzip mahiyetinde bu ve benzeri açıklamaları yapacağız. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın doğru söylemesi gerektiğini görevinin sonuna kadar hatırlatacağız" ifadelerini kullandı.

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