Bakan Tunç: Cumhur İttifakı'nın belediyeleri adaletli belediyecilik yapar

'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
MEB Görevde Yükselme Sınavı atama duyurusu yayımlandı
MEB Görevde Yükselme Sınavı atama duyurusu yayımlandı
Maliye POS cihazlarını izliyor
Maliye POS cihazlarını izliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir
Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Gazze'de paraşüt faciası: Yardıma ulaşmak isterken can verdiler
Gazze'de paraşüt faciası: Yardıma ulaşmak isterken can verdiler
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Seçil Erzan davası: Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu ifade verdi
Seçil Erzan davası: Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu ifade verdi
Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni
Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
İftar menülerine yüzde 100 zam
İftar menülerine yüzde 100 zam
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç: Cumhur İttifakı'nın belediyeleri adaletli belediyecilik yapar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhur İttifakı'nın belediyeleri adaletli belediyecilik yapar. Her mahalleye hizmet götürür. Her ilçeye eşit hizmet götürür"- "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 81 vilayetinin her bir köşesinde milletimizin refahını artırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 20:49, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 20:50
Yazdır
Bakan Tunç: Cumhur İttifakı'nın belediyeleri adaletli belediyecilik yapar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, istikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakan Tunç, İncirliova ilçesinde Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ve İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya ile seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Germencik ilçesinde düzenlenen mahalle mitinginde partililere seslenen Tunç, seçilmeleri halinde Savaş ile Germencik Belediye Başkan adayı Halit Germen'in el ele vererek çalışacağını, hükümet olarak da onları destekleyeceklerini belirtti.

Tunç, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının milletten destek aldıktan sonra şehirlerini geliştirmek ve kalkındırmak için gece gündüz çalışacağını ifade ederek, "Cumhur İttifakı'nın belediyeleri ulaşılabilir. Belediyelerimizde bir telefon açıldığında o telefon kaldırılır. Hemen onun yardımına koşulur. Cumhur İttifakı'nın belediyeleri şefkatli belediyecilik yapar. Evde yatalak hastasını da düşünür ve onların yardımına koşar. Genç, ihtiyar, kadın erkek ayrımı yapmaz. Cumhur İttifakı'nın belediyeleri adaletli belediyecilik yapar. Her mahalleye hizmet götürür. Her ilçeye eşit hizmet götürür." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin mevcut yönetimini eleştiren Tunç, değişim zamanının geldiğini, hem büyükşehir belediyesinde hem de Germencik'te yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Bakan Tunç, siyasetin merkezine insanı koyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir insan güçlenecek ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olacak ki toplum olarak, millet olarak güçlü olalım. İşte onun için eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar hep insanı güçlendirmek için çalışıyoruz. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle eser üretmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 81 vilayetinin her bir köşesinde milletimizin refahını artırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin alanını alabildiğine genişlettik. Türkiye'nin demokrasi standartlarını yükselttik."

Mustafa Savaş ise Aydın'ın yerel yönetim anlamında kayıp yıllar yaşadığını belirterek, yönetime geldiklerinde yapacakları hizmetlerle şehre altın çağını yaşatacaklarını kaydetti.

- Ziyaretler

Bakan Tunç, programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret etti, Vali Yakup Canbolat'la görüştü, valilik anı defterini imzaladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Tunç, Aydın Adliyesi'nde Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve Baro Başkanı Sezgin Çetin'le görüştü.

Bakan Tunç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla valilik ve adliye çalışanlarına karanfil verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber