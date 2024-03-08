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DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık

İstanbul'daki iş birliğinin bir benzerinin yapıldığı Ankara'da DEM Parti, CHP lehine Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adayları geri çekti. Ülkücü geçmişiyle siyasette yer tutmaya çalışan Mansur Yavaş'ın bu ittifakı tartışma konusu oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mart 2024 21:15, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 22:18
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Yerel seçim gündemine CHP-DEM Parti ittifakı damga vurdu.

'Kent uzlaşısı' adı altında yapılan ittifakta birçok il ve ilçede CHP, DEM Parti aday çıkartmadı.

Genellikle büyükşehirlerde ilçelerin bölüşüldüğü bu ittifak ilişkisinde Ankara'da da İstanbul'a benzer bir strateji izlendi.

Büyükşehirde aday çıkartan iki parti, ilçelerde adayları ve meclis üyeliklerini paylaştı.

Ankara'da 3 ilçede DEM parti adaylarını geri çekti

Bu kapsamda Ankara'da DEM Parti, Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde adaylarını geri çekti..

CHP'ye bırakılan ilçeler hakkında DEM'in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, açıklama yaptı.

Aday çıkartmasalar da meclis üyeleri olduğunu söyleyen Türkdoğan, şöyle konuştu:

"Aramızda ilçemizin eşbaşkanları var. Ankara'da 27 ilçenin 24'ünde eş başkan adaylarını açıkladık. Yenimahalle, Polatlı ve Bala'da ilçelerimizde eş başkan adaylarını göstermedik. Bu 3 ilçede belediye meclis üyelerimiz var. Bu 3 ilçede kent uzlaşısı adı altında aday göstermedik."

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