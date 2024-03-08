Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da belirlenen adreslere 95 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

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