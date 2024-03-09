9 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağlıca Bulvarı ve Meşrutiyet Mahallesi'ndeki halk buluşmalarına iştirak edecek.

(Ankara/11.30/Zonguldak/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ve adliyeyi ziyaret edecek, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın proje tanıtım toplantılarına katılacak.

(Muğla/11.00/12.00/13.00/16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "iş insanları ile buluşma" toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/16.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Soğanlı Millet Bahçesi açılışı, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı ve Yıldırım Belediyesi Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı anahtar teslim törenleri ile Türkmenbaşı-Erdoğan Caddesi Bağlantı Yolu açılış törenine; Ümraniye Osmangazi Millet Bahçesi açılışına katılacak.

(Bursa/10.00/11.30/13.00/14.00/İstanbul/17.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde "Sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve teşkilat toplantısı"nda bulunacak.

(Antalya/11.00/14.00)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te esnaf ziyareti yapacak ve çeşitli programlara iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskipazar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek konsere katılacak.

(Karabük/15.30/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Ticaret Borsası Gıda Araştırma ve Test/Analiz Merkezi (GATAM) açılış törenine, Teknopark ve OSB Fabrika açılış törenine; TÜBİTAK Bigg Spor Ödülleri'ne katılacak.

(Giresun/09.00/10.00/İstanbul/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, muhtarlar, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'na ilişkin Bakırköy Sahil İstasyonu'nda basın açıklaması yapacak, Çan/Etili-Bayramiç Çevre Yolları ve Çanakkale/Merkez Sarıcaeli Kavşağı açılış törenine katılacak, Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu'nun proje tanıtım toplantısına katılacak ve Biga Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/Çanakkale/14.00/15.00/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Herkes İçin Spor Federasyonunun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda 1653 bisiklet ile "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı" oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giriş denemesine, Kemerburgaz Yüzme Havuzu ile Veliefendi Yüzme Havuzu'nun açılış törenlerine ve BİGG Spor Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/12.30/14.00/16.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor, RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor ve Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Konya/16.00/İstanbul/Trabzon/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 26. haftasına; Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK, Adanaspor-Sakaryaspor ve Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/13.30/Adana/16.00/İstanbul/19.00)

4- TFF 3 Lig gruplarında 23. hafta, 7 müsabakayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Reeder Samsunspor-Türk Telekom, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Ekmas-Darüşşafaka Lassa müsabakalarıyla başlayacak.

(Samsun/13.00/Manisa/15.30/Denizli/18.00/İstanbul/20.30)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası Emlak Konut-Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding, İlkem Yapı Tarsusspor-Bursa Uludağ Basketbol ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/14.30/Mersin/Antalya/15.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftası, Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30)

9- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 24. hafta maçları yapılacak. Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, RAMS Global Cizre Belediyespor-TÜRŞAD, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto, Ziraat Bankkart-Bigadiç Belediyespor, Arkas Spor-Develi Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Hatay/Şırnak/14.00/Ordu/15.00/Ankara/İzmir/17.00/Bursa/19.00)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.

(Lizbon/17.00)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/18.00)

12- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası Rize Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento, Köyceğiz Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Rize/13.00/Muğla/14.00/İstanbul/15.00)

13- Formula 1'de sezonun ikinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si koşulacak.

(Cidde/20.00)

14- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon Katar Grand Prix'siyle başlayacak; ilk ayağın sıralama turları ve sprint yarışı yapılacak.

(Doha/14.40/19.00)