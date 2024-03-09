9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Veysel UYAR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil ÖZDEMİR atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

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