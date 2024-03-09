9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2024 00:50, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 00:56
ATAMA KARARLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Gaziantep Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Özcan ŞAHİN atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürü Veysel UYAR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil ÖZDEMİR atanmıştır.
8 Mart 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI