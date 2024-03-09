TEM'de TIR'a çarpan panelvan ikiye bölündü

TIR şoförleri araçlarından durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Panevlandan çıkartılan M.A.K. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.

Kartepe ilçesi Uzunbey mevkii TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında, İstanbul istikametine seyir halinde olan M.A.K. (50) idaresindeki panelvan, aynı yönde giden İ.G. hakimiyetindeki traktör yüklü TIR'a arkadan çarptı.

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