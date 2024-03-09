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TEM'de TIR'a çarpan panelvan ikiye bölündü

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde traktör yüklü tıra arkadan çarpan panelvan, ortadan ikiye bölündü. Yola savrulan panelvan başka bir tırın çarpmasıyla 90 metre sürüklenirken, sürücü ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 07:58, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 07:59
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TEM'de TIR'a çarpan panelvan ikiye bölündü

Kartepe ilçesi Uzunbey mevkii TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında, İstanbul istikametine seyir halinde olan M.A.K. (50) idaresindeki panelvan, aynı yönde giden İ.G. hakimiyetindeki traktör yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle panelvan ortadan ikiye bölünürken, kopan kısmı TIR'ın dorsesinde takılı kaldı. Yola savrulan panelvan G.D. kontrolündeki TIR'ın çarpmasıyla 90 metre sürüklendi.

TIR şoförleri araçlarından durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Panevlandan çıkartılan M.A.K. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, M.A.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hurdaya dönene panlevan ile kazaya karışan tırlar yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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