KİT'lere koruyucu giyim yardımı uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Mart 2024 tarihinde tüm KİT'lere bir resmi yazı yazarak koruyucu giyim yardımında yapılan yanlışları tek tek açıkladı. Yazıda, söz konusu yardımların mevzuata aykırı olarak tüm personele uygulandığı, yardımların nakit, kupon, çek veya PTT aracılı kart vb. ile yapıldığı, mülkiyeti kuruluşa ait olan giyeceklerin envanter kaydının tutulmadığına dikkat çekildi.

Resmi Yazı TCDD Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları, Eti Maden, Türkiye Taşkömürü, Türkiye Kömür İşletmeleri, EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, Türkiye Petrolleri, Çaykur, Botaş, Et ve Süt Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, DHMİ, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi kurumlara gönderildi.

Bakanlık, personele yönelik nakit, çek, kupon, kart, PTT aracılı kart, fatura karşılığı ve hangi ad altında olursa olsun ayni hariç tüm giyim, giyecek ve koruyucu kıyafet yardımlarının uygulamasının ACİLEN durdurulmasını ve bu konuda yapılan işlemlerin düzeltilmesi istedi.

- İşte KİT'lere yapılan koruyucu giyim uyarısı

Bakan adına Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletme Genel Müdürü Muhammet Faruk AYKUT imzalı yazıda yer alan diğer talimatlar şu şekilde:

- Personele yönelik ivedilikle nakit, çek, kupon, kart, PTT aracılı kart, fatura karşılığı ve hangi ad altında olursa olsun ayni hariç tüm giyim, giyecek ve koruyucu kıyafet yardımlarının uygulamasının durdurularak bu konuda yapılan işlemlerin düzeltilmesi,

- Yardımların sadece işin gereği ilgili personele kurum tarafından ihale yapılarak kısıtlı olarak temin edilmesi, kuruluş envanterine kaydedilmesi ve kuruluş tarafından (yüklenici tarafından değil) ayni olarak işin gereği ve amacına uygun olarak yapılması,

- Gelir Vergisinden müstesna olan demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası) dışındaki giyim, giyecek, koruyucu giyim veya başka adlar altında giyim eşyasına yönelik yardımlar konusunda gelir vergisi unsuru olması sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığıyla ivedilikle irtibata geçilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması,

- Koruyucu giyim yardımı konusunda koruyucu vasfı bulunmayan, iş sağlığı ve güvenliği açısından etkisi olmayan koruyucu giyim yardımının ivedilikle sonlandırılması, üst normlarda yer aldığı şekliyle sadece ilgili sınıftaki personele ve normlarda yer alan şartların oluşması durumunda sağlanması, koruyucu giyim yardımı yapılan personelin fiili arazi görevine, görev alanına ve yardıma ilişkin diğer teknik bilgilerin Bakanlığımıza iletilmesi,

- Kurum içi düzenlemelerle yapılan giyim/giyecek ve koruyucu giyim yardımına ilişkin konularda "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" ile "Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması Genelgesi"nin emsal olarak dikkate alınması, kapsam dışı personele yönelik yapılması planlanan giyim, giyecek veya koruyucu giyim yardımı vb. adlar altındaki tüm yardımlara ilişkin Bakanlığımızın görüşüne başvurulması,

- Giyim, giyecek, koruyucu giyim yardımı veya başka ad altında giyim ile ilgili tüm meri iç düzenlemelerin yukarıda yer verilen tespit ve talimatlar doğrultusunda ivedilikle revize edilerek Bakanlığımızın görüşüne sunulması gerekmektedir.

