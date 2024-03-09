Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...

Kamu hastanelerine ve bağlı sağlık kurumlarına randevu hizmeti sunan MHRS, vatandaşlara büyük kolaylık sağlarken, gidilmeyen randevular ise sağlık sisteminde aksamalara neden oluyor. Yaşanan soruna dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sert tedbirler alınabileceğine dair sinyaller verdi.

İstanbul Beykoz'daki bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Koca, MHRS'de yaşanan randevu sorununa değindi.

"RANDEVU SADAKATSİZLİĞİNE ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Bakan Koca, şunları söyledi:

"MHRS randevu sorunu, randevu aldığı halde randevusuna gelmeyenlerden kaynaklanıyor. 2023'te 23 milyon randevuya gelinmedi. Oran yüzde 18. Bu duyarsızlık başkalarının randevu hakkını kullanamamasına yol açıyor. Randevu sadakatsizliğine çözüm bulacağız."