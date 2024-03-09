Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın

Milli Gazeteden Bekir Şirin'in haberine göre Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, Siyonist İsrail rejiminin 150 günü aşkın bir süredir Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştiren AGD mensubu üniversiteliler, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a seslendi.

"İSRAİL'LE TİCARET ALLAH KATINDA MEŞRU GÖRÜLEMEZ"

Müslümanlar göz göre göre canice katledilirken ve açlığa reva görülürken terörist İsrail ile yapılan ticaretin Allah katında meşru görülemeyeceğini vurgulayan gençlerin açıklamasında "Sayın hocam; İsrail'e yapılan ticaretin meşru olmadığını ve Allah katında haram olduğu fetvasını bir an önce yayınlayın ve devlet büyüklerimizi bu konuda harekete geçirmeye çalışın. Ve bunu kamuoyuna deklare edin" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "İsrail'e yapılan her türlü ticaret, şerefli Gazze halkına büyük bir ihanettir. Buradan devlet büyüklerimize çağrıda bulunuyoruz. İsrail'le olan tüm siyasi ve ticari ilişkileri bir an önce kesin" sözleri de sarf edildi.