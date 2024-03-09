Zafer Algöz'ün acı günü
Usta oyuncu sosyal medya hesabında acı haberi duyurdu. Zafer Algöz'ün annesi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2024 09:27, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 09:30
Ünlü oyuncu Zafer Algöz annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Oyuncu sosyal medya hesabında acı haberi duyurdu.
Algöz'ün açıklaması:
"Ailemizin ulu çınarı, sevgili Annemiz Güner Algöz'ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir"