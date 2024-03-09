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Sokak satıcısının üzerinden 2 kilo 568 gram uyuşturucu çıktı

Arnavutköy'de polisin teknik takibinde olan bir kişi uyuşturucu madde sattığı esnada suç üstü yakalanırken üzerinden 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 10:57, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 10:59
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Sokak satıcısının üzerinden 2 kilo 568 gram uyuşturucu çıktı

Arnavutköy'de polisin yakın takibinde olan B.Ö. isimli şahıs bir ara sokakta uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suç üstü yakalandı.

Daha önceden de çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen B.Ö. 'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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