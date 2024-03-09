EPDK'dan 15 şirkete lisans

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi ve 1 madeni yağ lisansı verildi.

Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Aynı piyasada 3 şirketin üretim lisansı ise sona erdirilirken, 2 şirketin üretim, 1 şirketin ise tedarik lisansı iptal edildi.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 8 şirkete üretim lisansı verildi.

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