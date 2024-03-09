Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, litrelerce kaçak alkol, sahte içki ve 1 tonluk kimyasal ayrıştırma makinesi, 1 tonluk 3 boş tank, kapak sıkma makinesi ile soğutma fanı ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 11:12, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 11:13
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Şarköy ile Çerkezköy ilçelerinde belirlenen bir depo ve iş yerine operasyon düzenledi.
Aramalarda, 1040 litre kaçak etil alkol, 550 litre sahte içki, 1 tonluk kimyasal ayrıştırma makinesi, 1 tonluk 3 boş tank, kapak sıkma makinesi ve soğutma fanı ele geçirildi.
Adreslerde bulunan M.E. ve M.E.P. gözaltına alındı.