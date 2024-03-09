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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Entrikacı siyasetçi

Gazeteci Fatih Portakal, Köksal'ın bu çıkışı için Kılıçdaroğlu'nun talimat verdiğini iddia etmişti. Portakal'ın iddialarına Kılıçdaroğlu "Ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur" demişti. Fatih Portakal "Kale bile almıyorum sizi. Aynı sözleri de aynen iade ediyorum size. Ve entrikacı siyasetçi diyorum size. Nerden sonra biliyor musunuz? 14 Mayıs'tan sonra o siyasette çevirdiğiniz entrikalardan dolayı" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2024 11:42, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 11:43
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Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Entrikacı siyasetçi

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, halka hitap ettiği miting meydanında "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." ifadelerini kullanmış ve bu açıklama büyük tepki çekmişti.

Gazeteci Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözleri ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Portakal, canlı yayında "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT TEPKİ: KEPAZELİKTİR

Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut Genel Başkanı'na basiretsiz demek; seviyesizliktir, terbiyesizliktir! Buna en başta ben müsaade etmem! "İspatlayamam ama" diyerek ağız dolusu iftira atmak bırak gazeteciliği, insanlık değildir. Kepazeliktir! Çukurluktur! Bırak öyle talimat vermeyi, aklının ucundan geçiren, bir an dahi partisinin kötülüğünü isteyen bir Genel Başkan namerttir! Birilerine iyi görünmek için kin kusan ve ispatlayamayacağı iddiayı ortaya atan da Namerttir!" ifadelerini kullanmıştı.

FATİH PORTAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Fatih Portakal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiç kale almıyorum. Şu telefonumda o kadar çok şey vardır ki benim. Ben işini doğru yapan bir adamım. Kimse benim hakkımda yancıdır, dalkavuktur, çantacıdır diyemez. İmkanı yok zaten. Diyenin alnını karışlarım. Bu kadar da net konuşuyorum. Ben doğru bildiğim yolda yürümeye devam eden, tek başına yürümeye devam eden bir insanım. Sevenim de çok fazla yoktur onu da söyleyeyim. Ama işimi iyi yapmaya çalışırım. Operasyonel olarak kullanılmamaya çalışırım. Seçim sonrasında gelen telefonları da biliyorum ben başka başka yerlerden bana. Ne anlamda geldiğini, konuşturtmayın beni. Şimdi ben şunu söyledim, bir şeylere dayandırdığım için söylüyorum bunu. Söyleme özgürlüğüm de var. Kılıçdaroğlu'nun bu sözü söylettiğini iddia ettim ve hala da iddiamın arkasındayım. 'Bana kaynak açıkla'... Öğretmeyin bana gazeteciliği. Ben size siyasetçiliği öğretmiyorum. Kemal Bey de kendi hakkında 'deepfake' hazırlayan insanlara namert demediği gibi bana namert diyor. Twitter'da mesaj atmış" diye konuştu.

"KALE ALMIYORUM SİZİ"

Fatih Portakal sözlerine şöyle devam etti:

O namuslu gazetecilerden bir tanesi benim. Kemal Bey gidip de bir başkasını aramasaydınız keşke. Bir başka gazeteci üzerinden neden bunu yaptınız? Benim telefonum danışmanınızda vardır. Siz beni arayabilirdiniz. Ben de derdim ki o zaman Kemal Bey aradı bunu kabul etmiyor yalanladı. Ama zekisiniz bakın. Siz başka bir gazeteci üzerinden, o gazeteciyi arıyorsunuz, toplum bunu konuşsun diye mesajı oradan veriyorsunuz. Kemal Beycim siz beni arayabilirdiniz. Aramadınız. Bundan sonra arasanız da açmam zaten telefonu. Operasyon çekmeyin. Operasyona alet de olmayın arkadaşlar. Aranması gereken burada benim, ben, iddiayı ortaya atan da benim. Benim aranmam gerekirdi. Neden Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Portakal'ı aramadı diye de bir düşünün. Çünkü Kılıçdaroğlu gündemde yok. Bak bu şekilde gündeme geldi. Konuşturuyor adını, bir iki gün daha konuşturacak o kadar, fazlası da yok.

Bitti benim için. Kale bile almıyorum sizi. Aynı sözleri de aynen iade ediyorum size. Ve entrikacı siyasetçi diyorum size. Nerden sonra biliyor musunuz? 14 Mayıs'tan sonra o siyasette çevirdiğiniz entrikalardan dolayı. Bakın daha çok şey biliyorum da... Kale almıyorum, tamam bitti.

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