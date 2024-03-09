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Borsada haftanın en çok yükselenleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155 puandan tamamladı. Bu hafta en çok yükselen yüzde 10,62 ile Koza Altın İşletmeleri oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 12:12, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 12:13
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Borsada haftanın en çok yükselenleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.736,45, en yüksek 9.174,19 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,37 kazançla 8.552,53 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,75 azalışla 15.438,34 puan, Mali Endeksi yüzde 0,85 artışla 9.734,15 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 yükselişle 14.468,29 puan oldu.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,62 ile Koza Altın İşletmeleri oldu. Koza Altın İşletmelerini yüzde 10,12 ile Ford Otomotiv, yüzde 9,92 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,33 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 12,29 ile Ege Endüstri ve 11,33 ile Borusan Boru Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 442 milyar 767 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 510 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 385 milyar 365 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

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