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MEB'in 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişikliğe gidildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişiklik yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 12:23, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 13:35
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MEB'in 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişikliğe gidildi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişiklik yapıldı.

MEB tarafından yönergede yapılan değişikliğe göre, resmi ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve temel beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla istekleri doğrultusunda beceri geliştirme programları açabilecek.

Beceri geliştirme programlarının kurs alanları ve süreleri, öğrenci sayısı, eğitim personeli, eğitim ortamı ve diğer hususlarına ilişkin usul ve esaslar Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirtilecek.

- Uluslararası liselerde Türkçe dersi kapsamında 10 öğrenci şartıyla kurs açılabilecek

Yönergeye göre, kurs merkezlerine, eğitim bölgesi, ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanı içerisinde bulunan aynı tür okullardan öğrenci kabul edilmesi zorunlu olacak.

Böylelikle yaz dönemi kursları ile yaz okullarına, öğrenciler bulundukları yerleşim biriminden katılım sağlayabilecek.

Ayrıca uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde ve uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere, Türkçe dersinden en az 10 öğrenci şartı ile kurs açılabilecek.


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