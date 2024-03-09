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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor

Gazze'de "Filistinlilere soykırım politikası uygulanıyor" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu ve güzünü kin börümüş yönetimi insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Franco'nun ve modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir." ifadelerini kullandı. Hamas'ın bir direniş örgütü olduğunu belirten Erdoğan, "Kimse bize 'Hamas terör örgütüdür' ifadesini kullandıramaz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 12:33, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 12:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Ülkemizin en eski en köklü gönüllü teşekküllerinin başında vakfımız geliyor. İlim Yayma Vakfı yarım sarıdan fazla süredir fedakarca çalışıyor. Memleket dahilinde ilmin yayılması için koşturan, emek veren bu uğurda çile çeken tüm vakıf mensuplarına şükranlarımızı sunuyorum.

Allah ömür verdikçe milletimiz yetki verdikçe bizlerde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Yeterki sizler davasına sahip çıkan nesiller yetiştirmek için emek verin. Gerisi sadece bir zaman meselesidir. Biz niyetimizi temiz tuttuğumuz sürece önümüzü kimse kesemez.

İslam dünyası olarak bir Ramazan'ı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere gönül cağrafyamızın pek çok bölgesinde ciddi insani dramlar yaşanırken karşılıyoruz.

Bugüne kadar İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistili şehit oldu. Filistinlilere soykırım politikası uygulanıyor. Camiler, üniversiteler, okullar ve sivil yerleşik yerleri harabeye döndü. Gıda alan masumların öldürüldüğü barbarlık var.

"NETANYAHU GÜNÜMÜZÜN NAZİ CANİSİ"

Netanyahu ve güzünü kin börümüş yönetimi insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Franco'nun ve modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir.

"KATLİAMCILARIN HESAP VERMESİ İÇİN GEREKENİ YAPIYORUZ"

Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz.

7 Ekim'den bu yana Filistin ve Gazze'nin sesi olduk. Herkesin Hamas'a terör yaftası vurmaya çalıştığı dönemde biz buna açıkça itiraz ettik. Topraklarını korumaya çalışan Filistinli mücahitlere böyle bir yafta çalınamayacağını belirttik.

Mısır makamlarıyla son dönemde gelişen ilişkilerimizi, Gazze'ye yardımların ulaştırılması için kullandık.

"BÖLGEYE 40 BİN TON YARDIM YAPTIK"

Bölgeye gönderdiğimiz yardımların toplamı 40 bin tonu buldu. Her gün Refah Sınır Kapısı'ndan Kızılay'a ait TIR'lar yardım taşıyor. Aralarında 53 adet ambulans, 1500 jeneratör, 3 bin çadır bulunuyor.

"15 SENE "ONE MUNİTE" DİYE KARŞILARINDA DURDUK"

Her kim hiç bir şey yapmadılar diyerek hükümetimizi eleştiriyorsa kul hakkına giriyor demektir. Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı "one munite" diye haykırarak duruyorsak bugünde aynı yerde durmaktadır. Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.

"KİMSE BİZE 'HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' İFADESİNİ KULLANDIRAMAZ"

21 yıl önce göreve gelmeden, daha başbakan değildim Amerika'ya ilk yaptığım seyahatte Amerika'nın ileri gelenleri ile masaya oturduğumuzda bana Hamas'ı sordular. Ben o zaman kendilerine terör örgütü değil direniş örgütüdür demiştim. O zaman başbakan değilim. Seçimi kazanmış bir partinin lideri olarka bu seyahati yaptım ve bu cevabı verdim. Şimdi de kimse bize "Hamas terör örgütüdür" ifadesini kullandıramaz.

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