Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, 4 şüpheli tutuklandı

Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Kaçak yayın kullananlar dikkat: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Aydın'daki 'sahte fatura' operasyonunda 6 tutuklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlililere soykırım politikası uygulanıyor
Ramazan öncesi israf uyarısı
Ramazan öncesi israf uyarısı
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi: Kredi notumuz daha da yükselecek
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Şubatta otomobil pazarının ilk 3'ü değişti
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
Görevi kötüye kullanan doktora 10 yıla kadar hapis istemi
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
30 ilde FETÖ operasyonu: 91 gözaltı
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Gençlerden çağrı: 'İsrail ile ticaret haramdır' fetvası yayınlayın
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Randevu sorunu...
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Borsa mı altın mı dolar mı?
Borsa mı altın mı dolar mı?
Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: Tutuklandılar
Sistem açığından 27 milyonluk vurgun: Tutuklandılar
Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı
Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü pozitife çıkardı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Seçil Erzan: Fatih Terim'e 15 ay boyunca gelen paraları verdim
Seçil Erzan: Fatih Terim'e 15 ay boyunca gelen paraları verdim
Başhekim yardımcısı, kadınlar gününde astsubay eşi tarafından öldürüldü
Başhekim yardımcısı, kadınlar gününde astsubay eşi tarafından öldürüldü
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
MEB Görevde Yükselme Sınavı atama duyurusu yayımlandı
MEB Görevde Yükselme Sınavı atama duyurusu yayımlandı
Maliye POS cihazlarını izliyor
Maliye POS cihazlarını izliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir
Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Gazze'de paraşüt faciası: Yardıma ulaşmak isterken can verdiler
Gazze'de paraşüt faciası: Yardıma ulaşmak isterken can verdiler
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Seçil Erzan davası: Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu ifade verdi
Seçil Erzan davası: Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu ifade verdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'da, savcılığa gelen ihbarla 2006'da kaybolan Ayhan Aggedik'in (36) öldürüldüğü ortaya çıktı. 2013'te arazide yarısı toprağa gömülü halde bulunan kemik parçalarının Aggedik'e ait olduğunu belirleyen ekipler tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Mart 2024 13:20, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 13:22
Yazdır
Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, 4 şüpheli tutuklandı

Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde 2006 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ayhan Aggedik'e ulaşılamayınca dosya kapatıldı. Geçen yıl kasım ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarda, Ayhan Aggedik'in öldürüldüğü bilgisi verildi. Başsavcılığın yeniden açtığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Ekipler, 2006 ve 2024 yılları arasında ilçe genelinde bulunan kimliği belirsiz cesetlerle ilgili bilgileri yeniden inceledi. Ayhan Aggedik'in kaybolduğu dönemde ailesinin verdiği bilgileri değerlendiren ekipler, 18 Ağustos 2013'te Aksaz Mahallesi'ndeki boş arazide ağacın altında bulunan cesetten toplanan delilerin eşleştiğini tespit etti. Yarısı toprağa gömülü halde bulunan kemik parçalarındaki kıyafetle cesedin yanındaki eşyaların Ayhan Aggedik hakkında verilen bilgilerle uyuşması üzerine, yakınlarından DNA örneği alındı. İncelemede, cesedin Ayhan Aggedik'e ait olduğu belirlendi.

Polis, Ayhan Aggedik'in öldürülmesi olayına karışanların 2022'de yaşamını yitiren Abdurrahman A. ile Y.A., A.A., M.K., İ.K., B.O. ve M.A. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden M.A., Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Y.A., Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, B.O., M.K., İ.K. ve A.A. da Manavgat'ta gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.A. ve M.A. Ayhan Aggedik'i 'namus meselesi' nedeniyle öldürdüklerini söyledi. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Savcı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden Y.A., M.A., İ.K. ve B.O., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. M.K. adli kontrol şartıyla, A.A. ise serbest bırakıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber