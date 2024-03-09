Borsada yatırımcı sayısı artıyor

Borsa İstanbul'a yatırımcı girişi üst üste dört haftadır devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 8 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 120 bin 69 kişi arttı.

Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 226 bin 431'den 8 milyon 346 bin 500'e yükseldi. Pay senedi değeri ise 12,58 trilyon liradan 12,61 trilyon liraya yükseldi.

Borsaya dört haftada 1 milyon 146 bin 64 yeni giriş gerçekleşti.

Yatırımcı sayısı Aralık 2023'te 8,6 milyona ulaşmıştı.