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Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan'da gıda şirketlerini dolaştıklarını belirterek, vatandaşa kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacaklarını ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mart 2024 14:48, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 14:49
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Bakan Bolat: Vatandaşı kazıklamak isteyenlerle alışveriş yapmayacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ramazan'da gıda fiyatlarının bir anda yükselmemesi için bütün gıda firmalarını dolaştık. Vatandaşa haksız fiyat uygulamaya çalışan, zulüm etmeye çalışanlarla asla ticaret yapmayacağız" dedi.

Esenyurt'ta sanayici ve iş adamları ile istişare toplantısında konuşan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak aslen dış ticarette ihracatımızın arttırılması, mal ve hizmetler acentamızın arttırılması, ithalatta da makul ve gerekli olan ithalatın düzgün yapılması ama Türkiye'ye yasa dışı yollarla ya da aldatılan yöntemlerle ithalat yapılarak yerli ve milli üretime zarar verilmesinin de karşısında olmak bizim hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak, bir buçuk milyar dolar ihracatı fedakarlık gösterdik, 2023 yılında, patates, soğan, domates, salça, ayçiçek yağı, zeytinyağında bu ürünlerde ihracatı frenledik. Sebebi de ülke içerisinde vatandaşlarımız, aşırı şişirilmiş fiyatlarla karşılaşmamasıdır.

Dikkat ettiyseniz bu seçimde ne ayçiçek yağında, ne şekerde ne simitte, ne soğanda, ne patateste, ne domateste, ne de salçada seçimlere yönelik tiyatro yapamadılar.

Ankara'da simit üzerinden bir operasyon çekmeye çalıştılar bir gece yüzde elli artışla, 24 saatte yapılan zammı geri aldırdık. 210 gram ekmeği 8 TL fiyatını uygularken 100 gram simite 15 TL fiyat yazmaya kalktılar biz engelledik.

Ramazan öncesi fiyatlarda bir anda büyük artışlar olmasın diye tüm gıda firmalarını dolaştık. Bu noktada önemli çabalar sarf ediyoruz. Kim vatandaşı kazıklamak istiyorsa onlarla alışveriş yapmayacağız.

Bilinçsiz tüketici anlayışıyla vatandaşa haksız fiyat uygulamaya çalışan, zulüm etmeye çalışanlarla asla ticaret yapmayacağız" dedi.

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