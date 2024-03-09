Özgür Özel: Türkiye ittifakından oy istiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Etimesgut Belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki partililer ile birlikte Etimesgut Bağlıca'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Özel, 31 Mart'ın yaklaştığını, büyük bir heyecan içinde, çok yoğun bir programda olduklarını belirterek "Her seçim çok önemli ancak Ankara'da önemi bambaşka. Mansur Başkan parti ayırmadan, hiçbir ayrımcılık yapmadan, esnafın hiçbirine ayrımcılık yapmadan, emeklinin hiçbirine ayrımcılık yapmadan, işsizin koluna girip ona destek veren, arkasında duran halkçı bir belediyecilikle bütün Ankara'nın gönlünü fethetti. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Mansur Başkan, 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak." dedi.

"31 MART'I SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR"

Sadece Mansur Yavaş'ın seçilmesinin yetmediğini, büyükşehir belediye meclisi çoğunluğunun da alınması gerektiğini vurgulayan Özel, "Güçlü olmak için ne lazım? Güçlü bir aday lazım. Geçmişiyle güçlü, halkın bildiği, tertemiz, çalışkan, enerjik, her yaştan gençlerin sevgilisi, hepimizin sevgilisi Erdal Beşikçioğlu burada. Milliyetçi demokratlar seviyor, muhafazakar demokratlar seviyor, Ankara'nın, Etimesgut'un bütün demokratları 'Erdal Başkan' diye 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyor" diye konuştu.

Özel, Bağlıca'da, Etimesgut'ta ezber bozulsun istediklerini belirterek "Bunun için elbette sosyal demokratlardan oy istiyoruz, muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, yakasında güneş olan ya da yakasında olmasa gözü güneş gibi parlayan iyi insanlardan oy istiyoruz. Türkiye ittifakından oy istiyoruz." dedi.